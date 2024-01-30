Seçim konvoyuna saldırı! Ölü ve yaralılar var

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Sibi’de eski Başbakan Imran Khan’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) düzenlediği seçim konvoya bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, saldırının yaşandığı bölge güvenlik kordonu altına alındı.
SALDIRININ KİM TARAFINDAN YAPILDIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR
Pakistan'da 8 Şubat'taki genel seçimler öncesi düzenlenen saldırı güvenlik güçlerini alarma geçirirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.