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Seçim konvoyuna saldırı! Ölü ve yaralılar var

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) seçim konvoyuna düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Seçim konvoyuna saldırı! Ölü ve yaralılar var mask
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Pakistan’ın Belucistan eyaletinde yer alan Sibi’de eski Başbakan Imran Khan’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) düzenlediği  seçim konvoya bombalı  saldırı düzenlendi. Saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, saldırının yaşandığı bölge güvenlik kordonu altına alındı.

SALDIRININ KİM TARAFINDAN YAPILDIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Pakistan'da 8 Şubat'taki genel seçimler öncesi düzenlenen saldırı güvenlik güçlerini alarma geçirirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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30 Oca 2024 - 20:20 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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