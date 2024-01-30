Isınmak isteyen kardeşlerin acı sonu

İsmi öğrenilemeyen anne, çocukları Yusuf ve Beşir’i yıkayıp, yanan sobanın bulunduğu odada uyutarak, kısa süreliğine bir üst katında oturan kayınvalidesinin evine gitti. Bu sırada sobadan çıkan kıvılcımların etrafa saçılmasıyla yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Evden çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kardeşlerden Yusuf, burada doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı, kardeşi Beşir ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHA