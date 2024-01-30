Korkunç kaza! Balıkçı teknesi battı

Gece saatlerinde meydana gelen olayda balık tutmak için denize açıldığı ileri sürülen balıkçı teknesi henüz belirlenemeyen nedenle battı. İlk belirlemelere göre, teknede bulunan 10 kişiden 8'i bulunurken, 2'sinin kayıp olduğu öğrenildi. Bulunan 8 kişiden 4'ünün yaşamını yitirdiği, Kayıp olan Gökhan Çakır için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Öte yandan, batan teknede bulunan Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar ve Medine Karaduman'ın yaşamını yitirdiği öğrenilirken Gökhan Çakır için ise arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgede 3 bot ve 1 helikopter ile arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.