30 Oca 2024 - 19:24- Asayiş G:

Korkunç kaza! Balıkçı teknesi battı

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İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiden Medine Karaduman'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Olayda ölü sayısı 4’e çıkarken, ekiplerin kayıp Gökhan Çakır’ı arama çalışmaları ise sürüyor.

Korkunç kaza! Balıkçı teknesi battı mask
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Gece saatlerinde meydana gelen olayda balık tutmak için denize açıldığı ileri sürülen balıkçı teknesi henüz belirlenemeyen nedenle battı. İlk belirlemelere göre, teknede bulunan 10 kişiden 8'i bulunurken, 2'sinin kayıp olduğu öğrenildi. Bulunan 8 kişiden 4'ünün yaşamını yitirdiği, Kayıp olan Gökhan Çakır için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ 

Öte yandan, batan teknede bulunan Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar ve Medine Karaduman'ın yaşamını yitirdiği öğrenilirken Gökhan Çakır için ise arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgede 3 bot ve 1 helikopter ile arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

# devam, Gelen, kişi

30 Oca 2024 - 19:24 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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