Alara'da Şahin manifestosu: İnancımız ve desteğimiz tam

Geçtiğimiz hafta sonu Alanya’nın doğu mahallelerinde düzenlenen programlara katılan ve çok büyük bir kalabalık ile karşılanan Şahin, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şahin, bugün de İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, parti teşkilatı ve Alara Mahalle Muhtarı Arif Çelik ile birlikte Alara Mahallesine yaptığı ziyarette yine kalabalık ve coşkulu bir toplulukla karşılandı.

Büyük bir coşku ve sevgi gösterisi ile karşılanan Şahin, tüm mahalle sakinleri ile tek tek selamlaşıp, sohbet ederek beklentilerini dinledi.

Program kapsamında mahalle sakinlerine yaptığı konuşma ile sağlık, altyapı ve çevre gibi konular başta olmak üzere projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Şahin, vatandaşlara da söz vererek onların beklenti ve önerilerini dinledi. Şahin, her zaman yaptığımız gibi şeffaf ve katılımcı bir anlayış ile her bir vatandaşımızın fikirlerini dinleyerek Alanya’mızda hizmet girmeyen nokta bırakmayacaklarını bir kez daha belirtti.

ŞAHİN’E İNANCIMIZ VE DESTEĞİMİZ TAM

Etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, “Biz Mehmet Şahin sözüne inanıyoruz. Mehmet Şahin’in ticaret odası başkanlığı görevindeyken doğu mahalle yaylaları için acil yardım ambulanslarını hizmete sunmuştu. Batı mahalleleri için de ambulans hizmetini sağlayacağının sözünü vermişti. Ticaret odasındaki görevi bitmesine rağmen bizlere verdiği sözü yerine getirerek batı mahalle yaylalarımız içinde ambulans hizmetini sağladı. Sözünün arkasında durdu. Mehmet Şahin sözünün ne anlama geldiğini artık herkes biliyor. Bizde kendisinin neler yapabileceğini biliyor ve kendisini destekliyoruz. ” ifadelerini kullandı.