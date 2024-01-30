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Roma, Galatasaray'dan ayrılan Angelino'yu kadrosuna kattı

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Galatasaray'dan ayrılan İspanyol sol bek Angelino, sezon sonuna kadar İtalya'nın Roma takımına transfer oldu.

Roma, Galatasaray'dan ayrılan Angelino'yu kadrosuna kattı mask
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İtalya ekibi Roma, Angelino'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Roma'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Angelino'nun, Alman ekibi Leipzig'den 30 Haziran'a kadar kiralık olarak  transfer edildiği duyuruldu.

İtalyan ekibi, yapılan anlaşma kapsamında satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Yeni kulübünün internet sitesine açıklamada bulunan Angelino, "İnanılmaz tarihi olan büyük bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Alman ekibi Leipzig'den sezon başında kiralanarak sarı-kırmızılı takıma katılan İspanyol futbolcu, bu sezon  Galatasaray'da 19 resmi maçta forma giydi.

Kaynak: NTV

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30 Oca 2024 - 18:40 - Spor

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