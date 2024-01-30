Sette kaza geçiren Sinan Albayrak'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Oyuncu Sinan Albayrak, geçtiğimiz hafta “Mehmed: Fetihler Sultanı” adlı dizinin setinde kaza geçirmişti. Kemerburgaz'da dizi çekimlerinde atla yapılan çekimlerde yaralanan oyuncu, hastaneye kaldırılmıştı.

"UFAK BİR KAZA GEÇİRDİM"

Albayrak, hastane odasında çektiği videoda "Herkese merhabalar ufak bir kaza geçirdim. Atımızla ayrı yönlere gitmeye karar verdik. Haberlerde biraz daha mübalağa olmuş. Kısa bir süre bilinç kaybı oldu ama gayet iyiyim, ufak tefek hasarlarımız var onlar da kısa bir sürede toparlanacak. Arayan soran arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Her şey yolunda merak etmeyiniz" demişti.

"OMURGAM, ÇENEM VE ELİM KIRIK"

Taburcu olan ünlü oyuncu, evinde çektiği video ile son durumunu takipçileriyle paylaştı. Bir süre yatacağını ifade eden ünlü isim, kendisini arayan, merak eden herkese teşekkür etti.

Sinan Albayrak "Evime geldim, operasyon iyi geçti. Tedavi sürecindeyim. Bir süre yürümeyeceğim. Dizi aksadı maalesef ama birkaç hafta sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Omurgam, elim ve çenem kırık. O yüzden çok konuşamıyorum" dedi.

Kaynak: NTV