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Norm Ender'den flaş açıklama! 'Bana da 'Parla'ya da inanmadılar'

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Norm Ender katıldığı ödül programında flaş açıklamalarda bulundu.

Norm Ender'den flaş açıklama! 'Bana da 'Parla'ya da inanmadılar' mask
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BAU Radyo ve Müzikonair’in iş birliği ile düzenlenen 6’ncı BAU Radio MüzikOnair ödülleri, Bahçeşehir Üniversitesi’nde (BAU) düzenlenen geceyle sahiplerini buldu.

Gecede, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı anısına da özel bir ödül verildi. 100. Yıl Özel Ödülü (Yılın Projesi), ‘Parla’ marşıyla Norm Ender’in oldu. Ender ödülünü, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu’nun elinden aldı.

Kısa bir konuşma yapan ünlü sanatçı BAU öğrencileriyle sahne alarak ‘Parla’ marşını seslendirirken salonda coşkulu anlar yaşandı.

'30 EKİM'DE UNUTULURSUN DEDİLER'

Konuşmasında çarpıcı açıklamalarda bulunan Norm Ender şu ifadeleri kullandı:

"Ben 'Parla’yı yaparken bana ve marşıma inanmadılar, ne büyük sanatçılar marş yaptı olmadı, seninki hiç olmaz dediler. 30 Ekim’de unutulursun dediler. Dinleyen herkese teşekkürler.”

Kaynak: KARAR

# açıklama, Norm Ender, ekim

30 Oca 2024 - 18:26 - Magazin

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