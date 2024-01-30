Mika Raun'dan mide bulandıran 'ritüel' paylaşımı

Yaptırdığı estetiklerin ardından kavuştuğu yeni görüntüsüyle adından söz ettiren Mika Can şimdi de son paylaşımı ile mide bulandırdı. Estetik yaptırarak adeta bambaşka biri olan Mika, sesini bile değiştirmişti. Mika Raun tüm operasyonları Türkiye'de olmadığını söyleyerek "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti” demişti.

'RİTÜEL' MİDE BULANDIRDI

Mika Can Raun şimdi de son videosu ile sosyal medyada gündem oldu. Raun'a takipçileri "erkek arkadaşını kendine bu kadar nasıl bağladın" diye sorunca, Raun "ritüel" adı altında bir video paylaştı. Raun videoda; 'İkinizde yapmalısınız. Karşılıklı birer bardak su alıp içine tükürüyorsunuz. Sonra onun tükürdüğünü siz, sizin tükürdüğünüzü de o içiyor' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi