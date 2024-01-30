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Kayserispor'dan ayrılan Olivier Kemen, Başakşehir'e imza attı

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RAMS Başakşehir, Mondihome Kayserispor'dan ayrılan Olivier Kemen ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı

Kayserispor'dan ayrılan Olivier Kemen, Başakşehir'e imza attı mask
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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Kayserispor forması giyen ve sözleşmesini tek taraflı fesheden Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen'i 3.5 yıllığına renklerine bağladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kamerunlu Milli futbolcu Olivier Kemen ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Olivier Kemen'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Kayserispor formasıyla ligde çıktığı 13 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.

Kaynak: NTV Spor

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30 Oca 2024 - 17:41 - Spor

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