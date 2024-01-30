Kayserispor'dan ayrılan Olivier Kemen, Başakşehir'e imza attı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Kayserispor forması giyen ve sözleşmesini tek taraflı fesheden Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen'i 3.5 yıllığına renklerine bağladı.
İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kamerunlu Milli futbolcu Olivier Kemen ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Olivier Kemen'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Kayserispor formasıyla ligde çıktığı 13 maçta 2 gol atma başarısı göstermişti.
Kaynak: NTV Spor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.