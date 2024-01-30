- Asayiş

Alanya’da feci kaza: 1 ağır yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya’da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Alanya’da feci kaza: 1 ağır yaralı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

KAZA Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. P.M. idaresindeki 07 APL 574 plakalı otomobil ile E.B. kontrolündeki 07 NEE 64 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet asfalta düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla hastaneye götürdü. E.B.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# ilgili, sağlık, Otomobil, Jandarma, haber, sevk, acil, kaza

30 Oca 2024 - 17:48 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

14 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunmuştu; cezası belli oldu mask
14 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunmuştu; cezası belli oldu
Avukat, ucuza lüks araç vaadiyle 25 kişiyi dolandırdı mask
Avukat, ucuza lüks araç vaadiyle 25 kişiyi dolandırdı
Yolcu otobüsü yolda çıkarak kaza yaptı mask
Yolcu otobüsü yolda çıkarak kaza yaptı
Eğlence mekanında gece kanlı bitti mask
Eğlence mekanında gece kanlı bitti
Alanya’da panik anları! Alevleri gören telefona sarıldı mask
Alanya’da panik anları! Alevleri gören telefona sarıldı
Avokado içinde uyuşturucu ticareti! Polis şaşkına döndü mask
Avokado içinde uyuşturucu ticareti! Polis şaşkına döndü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber