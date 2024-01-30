Alanya’da feci kaza: 1 ağır yaralı

KAZA Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. P.M. idaresindeki 07 APL 574 plakalı otomobil ile E.B. kontrolündeki 07 NEE 64 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet asfalta düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla hastaneye götürdü. E.B.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi