Alanya’da feci kaza: 1 ağır yaralı

KAZA Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. P.M. idaresindeki 07 APL 574 plakalı otomobil ile E.B. kontrolündeki 07 NEE 64 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet asfalta düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla hastaneye götürdü. E.B.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. ( Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.