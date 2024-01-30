Alanya’da bunalıma giren genç canına kıymak istedi

Olay Avsallar Mahallesi’nde meydana geldi. A.N. (22) girdiği bir anlık bunalım sonucunda evde bulduğu hapları içti. Ailesi tarafından fark edilen genç olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.