İrem Derici'den flaş 'pavyon' açıklaması!

İnci Taneleri dizisinde yer alan pavyon dansı çok uzun bir süre konuşuldu. Birçok ünlü isimden diziyle ilgili yorum gelirken yorum yapanlardan biri de İrem Derici oldu.

EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

Açıklamaları, sahne şovları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici aşk hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Şarkıcı İrem Derici, Bayrampaşa Ora Arena’da düzenlenen festivalde sahne aldı. Şarkıcı, festivalde 9 Şubat’ta çıkacak ‘Delil’ parçasını ilk kez seslendirdi.

Şarkıcı, 'İnci Taneleri’ dizisinde yer alan pavyon dansının gündem olmasıyla ilgili konuştu. Oyuncu dizinin konuk oyuncusu olmak istediğini belirtti.

Şarkıcı,“İki sene önce ‘Alev Alev’ şarkısına pavyonda klip çektim diye yerden yere vuruldum. Şimdi herkes pavyoncu oldu. Zam geldi o açıdan mutlu değilim. Ankara ve İzmir’e gidince pavyona gidiyorum. Seviyorum pavyon eğlencesini… Yılmaz Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Hazar Ergüçlü’nün dansı muhteşem. Acayip bir kadın. Sakin durduğuna bakmayın o da delidir. İlk bölümü yemek eşliğinde izledim. Konuk oyuncu olarak yer almak istiyorum” dedi.

‘Gemileri Yakarım’ eserinin popüler olmasına değinen Derici, “Herkes söyleyince repertuvarıma almak istemedim” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı konserinde, “İrem bizi pavyona götür” pankartları için, “5 bin kişiyi götüremem. Bütün birikimim gider. Biz ‘Rastgele’ şarkısında dört kişiydik. Pavyon olunca, Mustafa Ceceli sıvıştı, hemen. Benim, diğer ‘Rastgele’ grubundan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’la ‘Rastgele Pavyon’ hayalim vardı, ama kaldı. Millet ev ve yalı hayali kurar, biz pavyon açmak, çok iyi” diyerek, espri yaptı.

Kaynak: MYNET