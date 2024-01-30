30 Oca 2024 - 17:36- Magazin G:

İrem Derici'den flaş 'pavyon' açıklaması!

ABONE OL Google News Sayfamız

İrem Derici, son günlerde İnci Taneleri dizisiyle gündeme gelen pavyon dansı ile ilgili açıklamada bulundu.

İrem Derici'den flaş 'pavyon' açıklaması! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İnci Taneleri dizisinde yer alan pavyon dansı çok uzun bir süre konuşuldu. Birçok ünlü isimden diziyle ilgili yorum gelirken yorum yapanlardan biri de İrem Derici oldu.

EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

Açıklamaları, sahne şovları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici aşk hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Şarkıcı İrem Derici, Bayrampaşa Ora Arena’da düzenlenen festivalde sahne aldı. Şarkıcı, festivalde 9 Şubat’ta çıkacak ‘Delil’ parçasını ilk kez seslendirdi.

Şarkıcı, 'İnci Taneleri’ dizisinde yer alan pavyon dansının gündem olmasıyla ilgili konuştu. Oyuncu dizinin konuk oyuncusu olmak istediğini belirtti.

Şarkıcı,“İki sene önce ‘Alev Alev’ şarkısına pavyonda klip çektim diye yerden yere vuruldum. Şimdi herkes pavyoncu oldu. Zam geldi o açıdan mutlu değilim. Ankara ve İzmir’e gidince pavyona gidiyorum. Seviyorum pavyon eğlencesini… Yılmaz  Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Hazar Ergüçlü’nün dansı muhteşem. Acayip bir kadın. Sakin durduğuna bakmayın o da delidir. İlk bölümü yemek eşliğinde izledim. Konuk oyuncu olarak yer almak istiyorum” dedi.

‘Gemileri Yakarım’ eserinin popüler olmasına değinen Derici, “Herkes söyleyince repertuvarıma almak istemedim” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı konserinde, “İrem bizi pavyona götür” pankartları için, “5 bin kişiyi götüremem. Bütün birikimim gider. Biz ‘Rastgele’ şarkısında dört kişiydik. Pavyon olunca, Mustafa Ceceli sıvıştı, hemen. Benim, diğer ‘Rastgele’ grubundan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’la ‘Rastgele Pavyon’ hayalim vardı, ama kaldı. Millet ev ve yalı hayali kurar, biz pavyon açmak, çok iyi” diyerek, espri yaptı.

Kaynak: MYNET

# İrem Derici, açıklama, oyuncu, şarkıcı, Yer, ilgili, İzmir, ankara, Erdoğan

30 Oca 2024 - 17:36 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İrem Derici'den flaş 'pavyon' açıklaması! mask
İrem Derici'den flaş 'pavyon' açıklaması!
Merve Boluğur eski eşiyle barıştı mask
Merve Boluğur eski eşiyle barıştı
Oyuncu Tülin Ece evlendiğini duyurdu! mask
Oyuncu Tülin Ece evlendiğini duyurdu!
Bircan Bali'den eski partneri Seren Serengil'e gündem yaratacak sözler: Mantığı yok, kafası çalışmıyor! mask
Bircan Bali'den eski partneri Seren Serengil'e gündem yaratacak sözler: Mantığı yok, kafası çalışmıyor!
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş yeni projesini duyurdu mask
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş yeni projesini duyurdu
Bu kadınlardan hangisi Türk? Sosyal medyayı karıştıran video mask
Bu kadınlardan hangisi Türk? Sosyal medyayı karıştıran video
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber