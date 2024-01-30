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Aile dizisinin sevenlerine kahreden haber

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Aile dizisinin sevenlerine üzen haber geldi. Dizinin 30. bölümde sona ereceği öğrenildi.

Aile dizisinin sevenlerine kahreden haber mask
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The Sopranos dizisinden uyarlanan ve Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Yüsra Geyik ve Levent Ülgen gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aile dizisi ile ilgili sevenlerini üzecek bir gelişme yaşandı ve dizinin 30. bölümde erken final yapacağı öğrenildi.

ERKEN FİNAL KESİNLEŞTİ

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u birbirine çok yakıştıranlar, Ay Yapım imzalı dizinin uzun soluklu olmasını dilerken, yapımın kararı bu yönde olmadı. Reytinglerde oldukça başarılı olan Aile dizisinin yalnızca 30 bölüm olarak planladığı öğrenildi. Bu nedenle son bölümü yayınlanarak final yapacak. 

Kaynak: Haber Merkezi

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30 Oca 2024 - 17:36 - Medya

Mahreç  Haber Merkezi

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