Aile dizisinin sevenlerine kahreden haber

The Sopranos dizisinden uyarlanan ve Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Yüsra Geyik ve Levent Ülgen gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aile dizisi ile ilgili sevenlerini üzecek bir gelişme yaşandı ve dizinin 30. bölümde erken final yapacağı öğrenildi.
ERKEN FİNAL KESİNLEŞTİ
Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u birbirine çok yakıştıranlar, Ay Yapım imzalı dizinin uzun soluklu olmasını dilerken, yapımın kararı bu yönde olmadı. Reytinglerde oldukça başarılı olan Aile dizisinin yalnızca 30 bölüm olarak planladığı öğrenildi. Bu nedenle son bölümü yayınlanarak final yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.