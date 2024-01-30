Alanya’da polis esnaf ve vatandaşları bilgilendirildi

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü tarafından Alanya ve Serik’te "Dolandırıcılık ve İşyerinden Hırsızlık" konularında bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün kamu güvenliğini koruma, toplumun güvenlik hizmetlerine katılımını sağlama ve suçlara karşı farkındalığı artırma amacı doğrultusunda gerçekleştirilen bu çalışmalar, vatandaşları ve esnafları bilgilendirmeyi hedefliyor. Çalışma kapsamında işyerinden hırsızlık olaylarına karşı önlemler alınması, güvenlik kamerası taktırılmasının önemi vurgulandı. İnternet üzerinden yapılan tatil planları, online alışveriş, otomobil kiralama, oto yedek parça alımı gibi işlemlerde güvenilir ve orijinal sitelere dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunuldu. Cep telefonu ve sosyal medya üzerinden gelen mesajlarda "hediye" ya da "ödül" iddialarıyla para talep eden kişilere karşı dikkatli olunması, yanlış bilgilerle eyleme geçmeme konusunda uyarıldı. Sahte müşteri hizmetleri numaralarından aranarak bankacılık işlemleri için kimlik ve şifre bilgileri isteyenlere itibar edilmemesi, sahte operasyonlar için para ve altın isteyenlere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi