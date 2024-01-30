Yolcu otobüsü yolda çıkarak kaza yaptı

Çok sayıda kaçak göçmen, Arnavutköy'den Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götürülmek üzere polis eşliğinde otobüse bindirildi. Otobüs şoförü, yokuş aşağıya seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp toprağa saplandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
CAMLARI KIRARAK KURTULDULAR
Otobüste bulunan kaçak göçmenler, otobüsün camlarını kırarak dışarıya çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri kaçak göçmenleri Çevik Kuvvet otobüslerine bindirdi. Kaçak göçmenler, Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.