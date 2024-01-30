- Asayiş

Yolcu otobüsü yolda çıkarak kaza yaptı

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İstanbul Başakşehir'de kaçak göçmenleri Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götüren otobüs, yoldan çıkarak kaza yaptı.

Yolcu otobüsü yolda çıkarak kaza yaptı mask
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Çok sayıda kaçak göçmen, Arnavutköy'den Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götürülmek üzere polis eşliğinde otobüse bindirildi. Otobüs şoförü, yokuş aşağıya seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp toprağa saplandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

CAMLARI KIRARAK KURTULDULAR

Otobüste bulunan kaçak göçmenler, otobüsün camlarını kırarak dışarıya çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri kaçak göçmenleri Çevik Kuvvet otobüslerine bindirdi. Kaçak göçmenler, Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. 

Kaynak: DHA

# Polis, sağlık

30 Oca 2024 - 16:51 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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