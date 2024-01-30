Merve Boluğur eski eşiyle barıştı

Oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, evlendikten 53 gün sonra boşandığı eski eşi DJ Mert Aydın ile barıştı. Boşandıktan sonra da sık sık görüşmeye devam eden ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamakta ısrar ediyor.
İLİŞKİLERİNİ GİZLİ YAŞIYORLAR
TV8'de ekrana gelen Aramızda Kalmasın programında yer alan habere göre, zaman zaman birlikte görüntülenen çifti ilişkilerine bir şans daha verdiği öğrenildi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili yakınlarından dahi gizliyorlar. Geçtiğimiz günlerde Mert Aydın, Boluğur'u takibe almış ancak fark edilince hemen takibi bırakmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.