Merve Boluğur eski eşiyle barıştı

Oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur, evlendikten 53 gün sonra boşandığı eski eşi DJ Mert Aydın ile barıştı. Boşandıktan sonra da sık sık görüşmeye devam eden ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamakta ısrar ediyor.

İLİŞKİLERİNİ GİZLİ YAŞIYORLAR

TV8'de ekrana gelen Aramızda Kalmasın programında yer alan habere göre, zaman zaman birlikte görüntülenen çifti ilişkilerine bir şans daha verdiği öğrenildi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili yakınlarından dahi gizliyorlar. Geçtiğimiz günlerde Mert Aydın, Boluğur'u takibe almış ancak fark edilince hemen takibi bırakmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi