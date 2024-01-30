30 Oca 2024 - 16:31- Gündem G:

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

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Kaş'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi.

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı mask
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Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçenin yüksek kesimindeki Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.

Kaş Belediyesi ekipleri, karın etkili olduğu yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Ekiplerin kar kalınlığının 12 santimetreye ulaştığı bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

# kar, Kas, YAĞIŞ, Antalya, Yüksek

30 Oca 2024 - 16:31 AA Antalya- Gündem

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