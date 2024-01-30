İş insanı Hakan Cengiz'e silahlı saldırı gerçekleştirildi!

İş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz'in bulunduğu araca motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Hakan Cengiz ve eşi yara almadan kurtulurken, iş insanının şoförü Muhammet Yaşar yaralandı.
Olay saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkiinde meydana geldi. Solo Holding’in sahibi Hakan Cengiz ve Zehra Cengiz’in içinde bulunduğu araca, seyir halindeyken motosikletli saldırganın silahlı saldırısına uğradı.
Yapılan silahlı saldırıda, iş insanı Cengiz ve eşi yara almadan kurtulurken, şoförler Muhammet Yaşar yaralandı. Kurşunlanan aracın önündeki araca çarpıp durduğu öğrenildi. Silahlı saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, yaralanan Yaşar hastaneye kaldırıldı. Polisin yapığı çalışmalarda silahlı saldırıyı motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan tespitlere göre araca yanaşan motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi araca ateş açtı. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.