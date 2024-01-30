30 Oca 2024 - 16:21- Gündem G:

Kömür ocağında göçük yaşandı: 1 işçi mahsur

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Kütahya'da kömür ocağında göçük yaşandı. Göçükte mahsur kalan bir işçiyi kurtarma çalışması başladı.

Kömür ocağında göçük yaşandı: 1 işçi mahsur mask
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Kütahya'da özel bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan işçi Hüseyin Kıyak için kurtarma çalışması başlatıldı.

Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi İğdekuzu mevkisindeki Ege Taşkömür Madencilik şirketine kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. İşçilerden Hüseyin Kıyak mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, işçiyi çıkarmak için kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

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30 Oca 2024 - 16:21 DHA Kütahya- Gündem

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