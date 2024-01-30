Kömür ocağında göçük yaşandı: 1 işçi mahsur

Kütahya'da özel bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan işçi Hüseyin Kıyak için kurtarma çalışması başlatıldı.
Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi İğdekuzu mevkisindeki Ege Taşkömür Madencilik şirketine kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. İşçilerden Hüseyin Kıyak mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, işçiyi çıkarmak için kurtarma çalışması başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.