30 Oca 2024 - 16:13- Magazin G:

Oyuncu Tülin Ece evlendiğini duyurdu!

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Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Mervesi Tülin Ece, sosyal medyadan evlendiğini açıkladı.

Oyuncu Tülin Ece evlendiğini duyurdu! mask
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Ünlü  oyuncu Tülin Ece değişimiyle herkesi şaşırtmıştı. Dış görünüşündeki değişimi sosyal medyada uzun bir süre konuşulmuştu.

EVLENDİĞİNİ DUYURDU

Sefirin Kızı, Ufak Tefek Cinayetler, Bir Peri Masalı gibi dizilerde rol alan Tülin Ece değişimiyle ağızları açık bırakmıştı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu son paylaşımıyla da dikkat çekmeyi başardı. Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamayla gündem oldu.

Oyuncu, Instagram hesabından İtalyan piyanist ve besteci sevgilisi Alberto Giurioli'yle evlendiğini duyurdu.

186 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından nikah gününden karelerini paylaşan oyuncu, "14.10.2023" notunu düştü.

Paylaşıma beğeni ve yorum geldi. "Canlar hep mutlu olun", "Çok mutlu olun", Tebrikler canım Tülin, seni çok seviyorum" gibi yorumlar yapıldı.

Birçok başarılı yapımda rol alan ünlü oyuncu değişimiyle çok konuşulmuştu. Görenler tanıyamamıştı.

Kaynak: MYNET

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30 Oca 2024 - 16:13 - Magazin

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