30 Oca 2024 - 16:08- Gündem G:

MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB, Kuzey Irak'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi mask
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildi duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.

Kaynak: DHA

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30 Oca 2024 - 16:08 DHA Ankara- Gündem

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