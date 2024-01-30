Bircan Bali'den eski partneri Seren Serengil'e gündem yaratacak sözler: Mantığı yok, kafası çalışmıyor!

Magazin yorumculuğu ile tanınan ve bu alanda dikkat çeken Bircan Bali, Gökay Kalaycıoğlu'nun Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Söylemezsem Olmaz programında birlikte çalıştığı Seren Serengil hakkında konuşan Bircan Bali, "Onun mantığı yoktur. Bana hakaret etmeseydi böyle olmazdı" ifadelerini kullandı.

"SEREN'İN SADECE KALBİ ÇALIŞIYOR, KAFASI ÇALIŞMIYOR"

Bali, "Seren Serengil ile niye anlaşamıyorsun?" sorusu üzerine yaşananları şu sözlerle anlattı: "Bu çok yanlış bir soru. Biz hep anlaştık. Seren Serengil kalbi ağzında doğmuş biri. Ona mantığınla hiçbir şey yaptıramazsın. Seren'de mantık sıfır. Mantıksız... Seren'in sadece kalbi çalışıyor, kafası çalışmıyor. Kafasının çalıştığı noktalarda afallıyor. Karşısında kafası çok çalışan biri olduğunda da afallıyor. Ben kafası çok çalışan biriyim, duygularını geriye atmış biriyim. Galiba Seren'e benimle ilgili artık kalbinin çalışmaması gerektiğini söylediler.

Bir Amerika tatili yaşadı. Tatildeyken bana ciddi hakaretlerin olduğu bir yazı yazdı. Seren, Demet Akalın'la tatile gidince biz de programda Arto ile iki kişi kalınca yayını doldurmak için dans etmeye karar verdik. O gidince biz dans ettik diye olay oldu. Sanki ameliyata gitti... Arto ile bana çok reyting geldi. Seren galiba buna gerildi ve bize bir yazıyla döşedi. Saçma sapan şeyler yazdı kendimi çok zor tuttum. Yayına gelince 'halaysız, danssız açtık' deyince bende konu çene kilitleme gitti. Bunlar yaşanırken Demet Akalın'ın dünyadan haberi yoktu." ifadelerini kullandı.

"Seren Serengil ile yeniden program yapsak birbirimizi boğarız herhalde." diyen Bali, "Seren'le düşman değiliz. Seren'in başına bir şey gelse annesinden önce ben evine gitmiş olurum. Seren Serengil'i seviyorum ama kırgınım. Eski formatımızı da özlemedim." dedi.

Kaynak: Akşam