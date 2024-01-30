- Ekonomi

4 yıl muayenesiz mi trafiğe çıkacaklar: İşte TÜVTÜRK'ün çıkmazı

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Araçlarını Türkiye'de bulundurmak isteyen gurbetçi emeklilere 4 yıl kalma süresi tanınacak. Yurt dışında yaşayan emekliler araçlarının Türkiye'de kalmasını bir defaya mahsus 2 yıl daha uzatabilecek ve toplamda 4 yıl boyunca araçlarını Türkiye'de bırakabilecek. Bu zaman zarfında söz konusu araçların muayenesiz trafiğe çıkabilecek mi, yoksa 2 yılda bir TÜVTÜRK tarafından muayene edilecek mi? kafalarda soru işaretleri kaldı.

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Yurt dışında ikamet eden emekliler için bir yasa tasarısı oluşturuldu. Yabancı plakaya sahip araçlar için ülkemizde kalma süresi 2 yıldan 4 yıla uzatıldı. Gurbetçilere son derece avantaj sağlayacağı düşünülen bu kanun aklıllarda soru işareti bırakmış durumda. Yabancı plakayla ülkemize gelen gurbetçiler ilk 2 yıl verilen süre dolmadan başvuruda bulunursa 185 gün beklemeksizin 2 yıl daha süre tanınacak. Yani artık iki yıl ülkemizde kalan aracın yeniden Türkiye'ye dönmesi için belirlenen 185 günlük süre kaldırıldı. Üstelik Türkiye'de bulunan araç sahipleri de bu fırsattan yararlanabilecek. Gurbetçi emeklilerin bu fırsattan yararlanabilmesi için yurt dışından emekli olduğunu kanıtlayan noter onayı almış Türkçe'ye tercüme edilmiş Emeklilik Belgelerini ibraz etmeleri gerekecek. Fakat tasarı henüz çıkmamışken aracı Türkiye'de bulunanlar için 185 gün şartı devam ediyor. Araç götürmek isteyenlerin son 1 yılda toplamda 185 gün yurt dışında bulunma şartını yerine getirmeleri gerekecek.

Öte yandan vatandaşların kafasında bazı soru işaretleri bulunuyor. Söz konusu araçların her sene muayene edilmeleri gerekiyor. Eğer araç sıfır kilometre ise bu durum 2 yıla kadar uzatılabiliyor. Yani toplamda 4 yıl boyunca ülkemizde kalacak olan araçların en az 2 kez muayeneden geçmesi gerekecek. Bu durumda TÜVTÜRK ( Almanca " Technischer Überwachungsverein")'ün Türkiye ile bir işbirliği yapması bekleniyor. Bu durumda yurt dışından getirilen araçların ülkemizde de muayene edilebilmesi zorunlu hale getirilebilir. Avrupa ülkelerinin bu süreci kabul etmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Son, Gelen, türkiye, devam

30 Oca 2024 - 15:59 - Ekonomi

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