- Asayiş

Eğlence mekanında gece kanlı bitti

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Sarıyer'de müzikholde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 1 kişi hayatını kaybetti; 1 kişi yaralandı.

Eğlence mekanında gece kanlı bitti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Müzikholde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yusuf H. silahını çekerek kavga ettiği Ömer Danış (30) ile Yunus Danış’a (22) ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla 2 kişi yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler ambulansın gelmesini beklemeden yaralıları taksi ile hastaneye götürdü. Yaralılardan Ömer Danış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis olaydan sonra kaçan Yusuf H.’yi yakalamak için çalışma başlattı.



Kaynak: DHA

# sonra, kişi, Polis, Yunus, sevk, Kavga

30 Oca 2024 - 16:02 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

14 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunmuştu; cezası belli oldu mask
14 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunmuştu; cezası belli oldu
Avukat, ucuza lüks araç vaadiyle 25 kişiyi dolandırdı mask
Avukat, ucuza lüks araç vaadiyle 25 kişiyi dolandırdı
Yolcu otobüsü yolda çıkarak kaza yaptı mask
Yolcu otobüsü yolda çıkarak kaza yaptı
Eğlence mekanında gece kanlı bitti mask
Eğlence mekanında gece kanlı bitti
Alanya’da panik anları! Alevleri gören telefona sarıldı mask
Alanya’da panik anları! Alevleri gören telefona sarıldı
Avokado içinde uyuşturucu ticareti! Polis şaşkına döndü mask
Avokado içinde uyuşturucu ticareti! Polis şaşkına döndü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber