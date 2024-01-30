Eğlence mekanında gece kanlı bitti

Müzikholde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yusuf H. silahını çekerek kavga ettiği Ömer Danış (30) ile Yunus Danış’a (22) ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla 2 kişi yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler ambulansın gelmesini beklemeden yaralıları taksi ile hastaneye götürdü. Yaralılardan Ömer Danış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis olaydan sonra kaçan Yusuf H.’yi yakalamak için çalışma başlattı.







Kaynak: DHA