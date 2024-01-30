Dünya devi otomobil üreticisi iflas etti: Arabası olanlar parça bulabilecek mi?

Dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden biri olan ABD merkezli Lordstown Motors, Foxcoon ile yaşadığı yatırım anlaşmazlığından kaynaklı iflas başvurusunda bulundu.
Covid-19 pandemisinden bu yana iş dünyasına bir virüs gibi yayılan iflaslar hızla devam ediyor.
TAZE KAN İÇİN YATIRIM ANLAŞMASI YAPMIŞLARDI
Lordstown Motors, Tayvanlı şirket Foxconn’la yaptığı yatırım anlaşmasında yaşadığı anlaşmazlıklar çözülemeyince çareyi iflas kararı vermekte buldu. Şirket, Foxconn’un taahhütlerine uymamak, dolandırıcılık yapmak ve yatırım anlaşmasına sadık kalmamakla suçladığı bir iflas başvurusunda bulundu.
10 MİLYON DOLAR TAAHHÜT ETMİŞTİ
Öyle ki Lordstown Motors, iflas başvurusu yaparken Foxconn’a ciddi suçlamalarda bulundu. Şirket, Foxconn’un 52,7 milyon dolarlık yatırımı gerçekleştirmesine rağmen sözünü verdiği ek hisse satın alma konusunda tereddütte olduğunu, aynı zamanda araç geliştirme planlarına ortak olma konusunda da yanıltıldığını belirtti. Lordstown, elektronik devini 170 milyon dolara kadar yatırım yapma anlaşmasına uymamakla da suçladı.
KÜRESEL ÇAPTA İFLASINI İLAN ETTİ
Foxconn'un daha önce Lordstown Motors'a 52,7 milyon dolarlık yatırım yapmış olmasına rağmen yaşanan anlaşmazlıklar ve iddialar, küresel çapta dikkat çeken bir iflas sürecini başlattı. Lordstown Motors, bu süreçte kendini satışa çıkararak şirketin geleceği konusunda belirsiz bir tablo oluşturdu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.