Alanya’da ‘İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay

AYDIN Merkez Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Berna Gülgönül, sömestre tatili için Alanya’ya geldi. Şehirler arası yolcu otobüsü ile geldiği Alanya’da, gideceği adrese ulaşmak için Otogar Taksi Durağından bir ticari taksiye binen Gülgönül, takside içerisinde bilgisayar ve tabletinin bulunduğu çantayı unuttu. Taksi şoförü Kerim Zafer ise aracında unutulan eşyaları eksiksiz bir şekilde Berna Gülgönül’e ulaştırdı. Zafer’in bu davranışına kayıtsız kalmayan öğretmen Gülgönül, Alanya tatili bitiminde kentten ayrılmadan önce Otogar Taksi Durağını ziyaret etti. Taksi şoförü Zafer’e teşekkür eden Gülgnül, “İnsanlık ölmemiş” dedi. Bilgisayarında özellikle öğrencilerine ait önemli bilgilerin olduğunu ifade eden Gülgönül, Zafer’in bu davranışının çok kıymetli olduğunu ifade etti. Durak Başkanı Ahmet Abaylı, ise Kerim Zafer’e teşekkür ederek, bu davranışından dolayı kendisini ödüllendireceğini ifade etti. (Fatma VURAL)