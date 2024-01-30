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Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş yeni projesini duyurdu

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Tolga Sarıtaş yeni proje çalışmaları hakkında konuştu. Güzel olduğunu düşündüğü bir dizi ya da film olmadığını söyleyen Tolga Sarıtaş, net olmayan bir müzikal projesi olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş yeni projesini duyurdu mask
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Oyuncu Tolga Sarıtaş uzun bir süredir ekranda yer almıyor. Son olarak Baba adlı dizide Haluk Bilginer'le başrolü paylaşan Tolga Sarıtaş, önceki gün Arnavutköy'de aracının içinde görüntülendi.

"Güzel olduğunu düşündüğüm bir dizi projesi yok"

Aracına park yeri aramakla uğraşan Tolga Sarıtaş, yeni projeleri hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Müzikal bir proje belki olabilir. Henüz net değil ama. Güzel olduğunu düşündüğüm bir dizi veya film projesi henüz yok. Senaryo okuyorum sürekli." dedi.

Tolga Sarıtaş eğer müzikal projesi kesinleşirse, tiyatro sahnesi üzerinden hayranlarıyla/ seyircisiyle buluşmuş olacak.

Kaynak: Akşam

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30 Oca 2024 - 15:04 - Magazin

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