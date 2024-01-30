Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş yeni projesini duyurdu

Oyuncu Tolga Sarıtaş uzun bir süredir ekranda yer almıyor. Son olarak Baba adlı dizide Haluk Bilginer'le başrolü paylaşan Tolga Sarıtaş, önceki gün Arnavutköy'de aracının içinde görüntülendi.
"Güzel olduğunu düşündüğüm bir dizi projesi yok"
Aracına park yeri aramakla uğraşan Tolga Sarıtaş, yeni projeleri hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Müzikal bir proje belki olabilir. Henüz net değil ama. Güzel olduğunu düşündüğüm bir dizi veya film projesi henüz yok. Senaryo okuyorum sürekli." dedi.
Tolga Sarıtaş eğer müzikal projesi kesinleşirse, tiyatro sahnesi üzerinden hayranlarıyla/ seyircisiyle buluşmuş olacak.
Kaynak: Akşam
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.