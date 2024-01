Osman Özçelik tanıtım toplantısında konuştu: Başlıyoruz, başaracağız!

CUMHURİYET Halk Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik'in tanıtım toplantısı bugün saat 12.00'de başlayan etkinlikle gerçekleştirildi. Alanya Kültür Merkezi'nde yapılan tanıtım toplantısına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, CHP Alanya İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile partililer katıldı. Toplantıya partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tanıtım toplantısı DİM TV kanalı üzerinden bütün platformlarda canlı olarak yayınlandı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Tanıtım toplantısında konuşan Özçelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Ben Osman Tarık Özçelik. Alanya’da doğdum. Bu şehrin sokaklarında oynadım. Okula, kahveye, sinemaya burada gittim. Kargılık’ta denize girdim. Arkadaşlarım, dostlarım, komşularım burada, aranızda. Üniversite okumak için Ankara’ya gittim, mezun olunca yine şehrimize döndüm. İşimi ve ailemi burada kurdum. Bu şehirde evlat ve torun sahibi oldum. Her eksikliğe, her zorluğa siz hemşehrilerim gibi ben de direndim, ben de çözmeye çabaladım. Kazandığım her lokmayı burada bölüştüm. Hemşehrilerimin desteğiyle işimizde büyüdük, kazandıkça daha çok paylaştık, paylaştıkça hep beraber büyümeye devam ettik. Tüm bunları şan şöhret ya da makam mevki için yapmadık. Bugün huzurunuzda olmamın en önemli sebeplerinden birisi Alanya’ya olan sevdam. Amacım sizlere hizmet etmek, bu şehri hak ettiği yere taşımaktır. Ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisinin Alanya Belediye Başkan Adayı olarak büyük bir gururla karşınızdayım. Ben bir makama değil, bir amaca adayım: Alanyamızı yeni bir siyaset ve yeni bir yönetim modeliyle hep birlikte yeniden inşa etmeye, şeffaf, dürüst, katılımcı bir şekilde yönetmeye adayım. Amacım; akıl, bilim ve teknolojinin ışığında, kentimizi çağdaş, modern ve sosyal belediyecilik hizmet anlayışıyla tanıştırmaktır. “Ben Yaptım Oldu” mantığının ötesinde güçlü, demokratik, denetlenen, cesur, şeffaf bir belediyecilik anlayışını getirmektir. Temel anlayışımız şudur: Kamu kurumlarının yöneticileri gücü oturduğu koltuktan ya da elindeki yetkilerden değil, halktan almalıdır. Çünkü yegâne güç halktır. Üzerime aldığım bu büyük yükün ve sorumluluğun farkındayım. Planladığımız bu anlayış değişikliği ve dönüşüm, liyakatli kadroların işidir. Alanyamızda değişim isteyen her kesimden insanımızın desteğiyle bugün ilk adımı atıyoruz. İnsanlık mirası, Selçuklu’nun başkenti Alanyamız civar köylerimiz ile birlikte 370.000 den fazla yerleşik nüfusa sahiptir. İlaveten, dünyanın 115 ülkesinden 62.000 bini aşkın yabancı uyruklu misafirin ikinci vatanı olmuş, 180 bini bulan konaklama kapasitesi ile her yıl 5 milyonu aşkın turisti ağırlayan bir kent haline gelerek sıradan bir ilçe belediyesi yönetimiyle zayıf kalmaktadır. Bu yüzden, büyükşehirlerle yarışan bir yönetim modeline ihtiyaç duymaktadır. Alanyamızın nüfusu kontrolsüz bir şekilde büyümeye devam ediyor, ancak altyapımız olduğu yerde sayıyor. Tüm bunların haricinde;

1)Şehrimizin temel üretim gücü olan tarım ve turizm tamamen genel gidişata bırakılmış durumdadır.

2)İstikrarlı elektrik, temiz su ve güvenli yol ihtiyacı çağdaş bir kentten beklenen altyapı seviyesinin çok gerisinde kalmıştır.

3)Yaşlılarımızın ve engelli bireylerimizin sosyal yaşama erişimlerini sağlayacak yapılanmalarımız mevcut değildir.

4)Trafik yoğunluğu zaman kaybına neden olmakta, çevre ve insan sağlığına negatif etkilerde bulunmaktadır.

5)Şehrimizin kültürel kimliği kaybolmaya yüz tutmuştur.

6)Genel olarak bakıldığında, şehrimiz estetikten yoksun bırakılmıştır.

Açık gerçek şudur ki; Alanyamızın sağlıksız büyümesinin en büyük sebebi, yanlış yönetim politikalarıdır.

‘ÇÖZÜM, LİYAKATLİ KADROLAR İLE MÜMKÜNDÜR’



Sorunlar listemiz ne kadar uzun olursa olsun, tüm bunların üstesinden gelmek ve şehrimizi daha yaşanır hale getirmek için kararlıyım. Çünkü ben, liyakati tam olan bir kadro ile bu göreve talip oldum. Bu süreçte ortak akla ulaşmak için, siz değerli hemşehrilerimizin görüşleri, önerileri ve katılımı benim için çok değerlidir. Şehrimizi daha iyi bir geleceğe taşımak, hep birlikte çalışmakla mümkündür, bunu iyi biliyoruz. Çözüm için Uğrak’tan Okurcalar’a, Karapınar’dan Bayır’a, Alacami’den Süleymanlar’a Alanya’yı bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, kapsamlı bir planı hayata geçireceğiz. Seçimden sonra hep birlikte 5 yıl, 20 mevsim ve 60 ay geçireceğiz. Bu zamanın 1 dakikasını bile boşa harcamayacağız. Yeni dönemde, başta turizm olmak üzere tarımda, sosyal yaşamda, sosyal sorumluluk projelerinde, halkımızın yaşam standartlarını geliştirmek için atacağımız tüm adımlarla kent kimliğinin yeniden dirilişine tanık olacaksınız. Planlarımız, her ay, her mevsim, her yıl kademeli olarak uygulamaya girecek. Bunlar hayata geçtikçe, bugüne kadar fark etmediğiniz güzelliklerimizin farkına varacak ve her mevsimi ayrı ayrı yaşayacağız. Mutlu, düzenli, güvenli, katılımcı bir Alanya’yı birlikte inşaa edip; bizden sonraki nesillere,güzellikleri ve umudu bırakacağız.

TEMEL YÖNETİM PRENSİPLERİNİ ANLATTI



1)Dürüst, adil, şeffaf yöneteceğiz.

2)Hizmette tek önceliğimiz halkımız olacak. Kişiye, kuruma, derneğe, vakıfa özel hiçbir uygulamanın içinde olmayacağız.

3)Siz değerli hemşehrilerimize tüm faaliyetlerimizin her kuruşuna kadar hesabını vereceğiz.

4)Alanya’nın kamusal değerlerine sahip çıkıp, koruyacağız.

Bunun için ilk adım olarak;

parti örgütümüz, şehircilik uzmanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve Alanya ile ilgili fikri olan her kesimden vatandaşımızın çözüm önerilerini konuşacağımız büyük bir konferans düzenliyoruz. Göreceksiniz, tüm bu çalışmaların sonunda Alanyamızda büyük bir atılım gerçekleştireceğiz. Kıymetli Alanya’lılar, 31 Mart 2024 de yapılacak yerel seçimlerden zaferle çıkacağız. Herkese örnek gösterilecek, kendi kaderini kendi çizecek çağdaş bir şehir inşa edeceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. Bugün burada gördüğüm atmosfer ve sizlerden aldığım enerji bu inancımı daha da güçlendiriyor. Şu anda gözlerinizin içine bakıyorum ve diyorum ki; Şehrimize sahip çıkmanın vakti geldi. Biz, mutlu insanların özlenen güzel Alanya’sını kuracağız. Başlıyoruz, başaracağız. Biz çok güçlüyüz ve inançlıyız. Çünkü; Gücümüzü, şeffaflık, samimiyet ve doğruluktan; İnancımızı, dürüstlük ve adil olmaktan alıyoruz. O zaman ne diyoruz? Başlıyoruz, başaracağız… Katılımlarınız ve katkılarınız için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.



BÖCEK’TEN ÖZÇELİK’E DESTEK



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Muhtarları dinledik, taleplerini aldık. Alanya’nın önemli alt yapı eksiklikleri vardı. Hep birlikte yapılması gereken ne varsa yaptık. 70’li yıllardan kalma asbestli içme suyu hatlarını yeniledik. Birçok mahalleye kanalizasyon hattı kazandırdık. Arıtmaları yeniledik. Önümüzdeki günlerde Alanya için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı sizlerle başka bir toplantıda paylaşacağım. Muhittin Böcek olarak her zaman olduğu gibi sevgisiyle sıcak, saygısıyla gönül insanıyım. Hiçbir siyasi rakip tanımıyorum, en büyük rakip kendimiziz. Kimseyi ötekileştirmeden, halkımıza hesap vererek, hiçbir yanlışın içerisinde olmadan yolumuza devam edeceğiz. Halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak bildik. Bizi seven, oy veren insanları mahcup etmedik. Antalya için hep daha iyisini daha güzelini yapacağız. Alanya kazanacak. Antalya kazanacak. Yine kazanacağız, birlikte kazanacağız” dedi.

