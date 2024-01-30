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Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Sivasspor'a kiralandı

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Sivasspor, Fenerbahçe'nin ön liberosu Bartuğ Elmaz ile sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere kiralık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Sivasspor'a kiralandı mask
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig takımı EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz’ı renklerine bağladı.

Kırmızı beyazlı kulüp, Bartuğ'un 2023-2024 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Sivas’a gelen Bartuğ Elmaz, Sivasspor Başkan Vekili Bahattin Eken’in katıldığı imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kırmızı beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada "Bartuğ Elmaz’a EMS Yapı Sivasspor’umuza hoş geldin der, formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı

BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?

19 Şubat 2003’te Tekirdağ’da dünyaya gelen Bartuğ Elmaz, Galatasaray alt yapısında futbola başladı. Ardından 2022 yılında Marsilya’ya transfer olan sporcu, daha sonra Fenerbahçe’de görev yaptı.

Kaynak: NTV Spor

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30 Oca 2024 - 14:41 - Spor

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