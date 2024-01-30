Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Sivasspor'a kiralandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig takımı EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz’ı renklerine bağladı.
Kırmızı beyazlı kulüp, Bartuğ'un 2023-2024 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Sivas’a gelen Bartuğ Elmaz, Sivasspor Başkan Vekili Bahattin Eken’in katıldığı imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kırmızı beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.
Sivasspor'dan yapılan açıklamada "Bartuğ Elmaz’a EMS Yapı Sivasspor’umuza hoş geldin der, formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı
BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?
19 Şubat 2003’te Tekirdağ’da dünyaya gelen Bartuğ Elmaz, Galatasaray alt yapısında futbola başladı. Ardından 2022 yılında Marsilya’ya transfer olan sporcu, daha sonra Fenerbahçe’de görev yaptı.
Kaynak: NTV Spor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.