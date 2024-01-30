Seda Sayan sünnet derisi akımı tam gaz: Biz müslüman ülkeyiz hiç sıkıntı çekmeyiz

TikTok'tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken bir güzellik uzmanı son dönemlerin popüler uygulaması haline gelen sünnet derisi enjeksiyonu yaptırmak isteyenlere seslendi. Güzellik uzmanının yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.
"AMERİKA'DA SIRALAR VAR BULUNAMIYOR"
Güzellik uzmanı sünnet derisi enjeksiyonı işlemi yaptığı sırada çekilen videosunda, "Ah bu sünnet derisi ne işlere yarıyor değil mi? Biz gerçekten Müslüman bir ülke olduğumuz için çok şanslıyız. Çünkü biz de sünnet çok fazla. Amerika'da sıralar var bulunamıyor. İki sene sonra ancak kök hücre yaptırabiliyorsunuz" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.