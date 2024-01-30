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Seda Sayan sünnet derisi akımı tam gaz: Biz müslüman ülkeyiz hiç sıkıntı çekmeyiz

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Seda Sayan'ın açıklaması ile gündeme gelen ve akım haline gelen güzelleşmek için sünnet derisini kullanma akımı tam gaz devam ediyor. Müslüman ülkede olduğumuz için çok şanslıyız diyen güzellik uzmanı bakın neler dedi.

Seda Sayan sünnet derisi akımı tam gaz: Biz müslüman ülkeyiz hiç sıkıntı çekmeyiz mask
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TikTok'tan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken bir güzellik uzmanı son dönemlerin popüler uygulaması haline gelen sünnet derisi enjeksiyonu yaptırmak isteyenlere seslendi. Güzellik uzmanının yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.


"AMERİKA'DA SIRALAR VAR BULUNAMIYOR"

Güzellik uzmanı sünnet derisi enjeksiyonı işlemi yaptığı sırada çekilen videosunda, "Ah bu sünnet derisi ne işlere yarıyor değil mi? Biz gerçekten Müslüman bir ülke olduğumuz için çok şanslıyız. Çünkü biz de sünnet çok fazla. Amerika'da sıralar var bulunamıyor. İki sene sonra ancak kök hücre yaptırabiliyorsunuz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, sonra, Sosyal, Son

30 Oca 2024 - 14:42 - Magazin

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