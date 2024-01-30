- Dünya

Şehir gibi gemi: İlk turuna çıktı, bakın nereye gidiyor

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Dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinen Royal Caribbean için Finlandiyalı gemi inşa şirketi Turku tarafından inşa edilen 2 milyar dolara mal olan dünyanın en büyük kruvaziyer gemisi Icon of the Seas ABD’nin Miami Limanı’ndan ilk seferine çıktı.

Şehir gibi gemi: İlk turuna çıktı, bakın nereye gidiyor mask
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Efsane gemi Titanic’in 5 katı büyüklüğündeki Icon of the Seas, 350 metre uzunluğa ve 7 bin 500’ü yolcu, 2 bin 300’ü de mürettebat olmak üzere toplamda yaklaşık 10 bin kişi kapasiteli.

Yüzen şehirde 20 farklı ana güverte, 40 restoran, barlar, loungelar, 7 adet yüzme havuzu ve bir de 55 metre yüksekliğinde şelale bulunuyor.
Yolcunun karbon ayak izi iki katına çıkıyor
Öte taraftan dev gemi ile ilgili çevre uyarıları da yapılıyor. Dev geminin sera gazı salınımını ikiye katlayacağına dair araştırmalar var. Uçak + otel tatilini uçak + gemi tatili ile kıyaslayan Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi Denizcilik Programı Direktörü Bryan Comer, ABD’den 2 bin kilometrelik kruvaziyer turuna çıkan bir kişinin 500 kilogram CO2 ürettiğini, buna karşın uçak + otel tatili yapan bir kişinin 235 kilogram CO2 ürettiğini hesapladı. Bir diğer değişle, gemi seyahatleri yolcuların karbon ayak izini neredeyse iki katına çıkarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# ilgili, Otel, kişi

30 Oca 2024 - 14:22 - Dünya

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