EDİNİLEN ilk bilgilere öre yangın, Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1’inci katında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimine bağlı ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.