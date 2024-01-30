EDİNİLEN ilk bilgilere öre yangın, Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1’inci katında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimine bağlı ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.
Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.