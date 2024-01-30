- Asayiş

Alanya’da panik anları! Alevleri gören telefona sarıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya’da 4 katlı bir apartmanın 1’inci katında çıkan yangın koku ve paniğe neden oldu

Alanya’da panik anları! Alevleri gören telefona sarıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

EDİNİLEN ilk bilgilere öre yangın, Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1’inci katında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimine bağlı ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

# Alanya, Antalya, cikcilli, İtfaiye, Yangın

30 Oca 2024 - 13:44 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

14 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunmuştu; cezası belli oldu mask
14 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunmuştu; cezası belli oldu
Avukat, ucuza lüks araç vaadiyle 25 kişiyi dolandırdı mask
Avukat, ucuza lüks araç vaadiyle 25 kişiyi dolandırdı
Yolcu otobüsü yolda çıkarak kaza yaptı mask
Yolcu otobüsü yolda çıkarak kaza yaptı
Eğlence mekanında gece kanlı bitti mask
Eğlence mekanında gece kanlı bitti
Alanya’da panik anları! Alevleri gören telefona sarıldı mask
Alanya’da panik anları! Alevleri gören telefona sarıldı
Avokado içinde uyuşturucu ticareti! Polis şaşkına döndü mask
Avokado içinde uyuşturucu ticareti! Polis şaşkına döndü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber