Antalya ve Alanya'da mutfak tüpüne büyük zam: Ocak söndürür

Kızıldeniz krizinden sonra yükselişe geçen ve bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önü alınamayan akaryakıt zamlarından mutfak tüpü de nasibini aldı.
Yeni fiyat listesinin belirlendiği Alanya’da ocaklar sönecek.
Standart 12 kilogramlık mutfak tüpü, Eylül 2023’te 525 lira iken aralıkta 575 liraya yükselmişti.
Ocak 2024’te gelen zam ile birlikte 650 liraya yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.