30 Oca 2024 - 13:16 - Ekonomi

Antalya ve Alanya'da mutfak tüpüne büyük zam: Ocak söndürür

Birçok ilçesinde halen doğalgazın olmadığı ve başka bir alternatifi olmayan Antalya ve Alanya’da mutfak tüpüne zam geldi. En son Alanya'da mutfak tüpü 575 liradan 650 liraya yükseldi.