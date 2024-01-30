- Ekonomi

Antalya ve Alanya'da mutfak tüpüne büyük zam: Ocak söndürür

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Birçok ilçesinde halen doğalgazın olmadığı ve başka bir alternatifi olmayan Antalya ve Alanya’da mutfak tüpüne zam geldi. En son Alanya'da mutfak tüpü 575 liradan 650 liraya yükseldi.

Antalya ve Alanya'da mutfak tüpüne büyük zam: Ocak söndürür mask
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Kızıldeniz krizinden sonra yükselişe geçen ve bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önü alınamayan akaryakıt zamlarından mutfak tüpü de nasibini aldı.

Yeni fiyat listesinin belirlendiği  Alanya’da ocaklar sönecek.

Standart 12 kilogramlık mutfak tüpü, Eylül 2023’te 525 lira iken aralıkta 575 liraya yükselmişti.

Ocak 2024’te gelen zam ile birlikte 650 liraya yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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30 Oca 2024 - 13:16 - Ekonomi

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