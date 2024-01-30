- Ekonomi

Akaryakıta okkalı zam: Bu gece rekor kıracak

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Benzin ve mazot gibi akaryakıtlara yapılan zamlar peş peşe geliyor. En son yapılan iki zamla birlikte mazotun fiyatı tarihinde ilk defa görülmemiş şekilde artacak.

Akaryakıta okkalı zam: Bu gece rekor kıracak mask
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Mazotun fiyatı bu gece itibariyle tarihinde ilk defa 43 TL'nin üzerine çıkarak 44 TL'yi bulacak. Yüksek enflasyon, vergi, küresel piyasalardaki fiyat artışı motorin fiyatlarını etkiliyor. Bu gece yarısından sonra motorine 1 lira 38 kuruş zam yapıldı.

Ancak Halktv'nin yaptığı habere göre 24 saat içinde ikinci bir zam yapıldı. Böylece motorinin litresi tarihinde ilk kez 43 lirayı solladı. Motorinin litresinin 44 lirayı geçeceği öngörülüyor. Öte yandan benzin fiyatlarına da yine bu gece yarısından sonra 2 lira civarında bir zam yapılması bekleniyor.

Vatandaş hem benzine hem de motorine aynı anda zam yapılmasını tepkiyle karşıladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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30 Oca 2024 - 13:11 - Ekonomi

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