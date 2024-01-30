Bu kadınlardan hangisi Türk? Sosyal medyayı karıştıran video

6 kadının bir araya gelerek Christmas şarkısı söylediği video kısa sürede sosyal medyada hızla yayılarak tartışmanın fitilini ateşledi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK ÇAPLI BİR TARTIŞMANIN DA FİTİLİNİ ATEŞLEDİ.
Videoda Christmas elbisesi giyen 6 farklı kadın görüyoruz bu kadınlardan birinin Türk olduğu iddiası ve bu iddia ile sosyal medyadaki bu videonun hızla yayılması yeni bir tartışma başlattı.
AKSANI YÜZÜNDEN TÜRK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Kimileri kadını aksanı yüzünden Türk ilan ederken kimileri ise kıyafeti yüzünden Türk ilan etti Türk olduğu düşünülen kadınlar arasında 3, 2 ve 6 sıradakiler yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.