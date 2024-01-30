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Alanya MHP iki mahalleye başkan atadı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı tarafından Kargıcak Mahalle Başkanlığı’na Halil Yıldız, Emişbeleni Mahalle Başkanlığı’na Osman Balcı atandı

Alanya MHP iki mahalleye başkan atadı mask
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MHP Alanya İlçe Teşkilatı tarafından mahalle başkanlıklarına atamalar sürüyor. MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül tarafından Kargıcak Mahalle Başkanlığı’na Halil Yıldız, Emişbeleni Mahalle Başkanlığı’na Osman Balcı atandı. Ataması yapılan isimlere parti binasında mazbatalarını takdim eden İlçe Başkanı Sünbül, mahalle başkanlarına görevlerinde başarılar diledi. ( Haber MERKEZİ)

# Alanya, haber, MHP, İlçe, mustafa sünbül

30 Oca 2024 - 11:58 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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