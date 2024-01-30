- Ekonomi

Benzin ve motorine bir zam daha: İlk kez 43 lirayı aşacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Akaryakıta gelen zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Yeni gelen iki zamla birlikte mazot fiyatları, tarihinde ilk defa 43 liranın üzerine çıkarak 44 lirayı bulacak. Benzine de bu gece itibarıyla 2 lira civarında bir zam tahmin ediliyor.

Benzin ve motorine bir zam daha: İlk kez 43 lirayı aşacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü artışlar devam ediyor. Yüksek enflasyon, vergi artışları ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, motorin fiyatlarına yeni bir zam daha getirdi. Gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 38 kuruş zam yapıldı. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da 42,32 TL'ye, İzmir'de ise 42,58 TL'ye yükseldi.

24 SAAT GEÇMEDEN MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Halktv'de yer alan habere göre; ancak bu artışlarla sınırlı kalmadı. 24 saat içinde ikinci bir zam haberi geldi. Gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 40 kuruş daha zam yapılacak. Böylece motorin litresi 44 lirayı aşmış olacak. Mazot fiyatları, tarihinde ilk defa 43 liranın üzerine çıkacak.

BENZİNE DE 2 LİRALIK ZAM

Ayrıca, benzine de bu gece itibarıyla 2 TL civarında bir zam öngörülüyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini artırmaya devam ediyor.

Kaynak: Halktv

# Saat, devam, Yüksek, Yer, Olacak, İstanbul, İzmir, ankara

30 Oca 2024 - 09:57 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Antalya ve Alanya'da mutfak tüpüne büyük zam: Ocak söndürür mask
Antalya ve Alanya'da mutfak tüpüne büyük zam: Ocak söndürür
Akaryakıta okkalı zam: Bu gece rekor kıracak mask
Akaryakıta okkalı zam: Bu gece rekor kıracak
Kredi kartı sahiplerine kötü haber: Her an kapanabilir mask
Kredi kartı sahiplerine kötü haber: Her an kapanabilir
Benzin ve motorine bir zam daha: İlk kez 43 lirayı aşacak mask
Benzin ve motorine bir zam daha: İlk kez 43 lirayı aşacak
Yargıtay'dan flaş IBAN kararı: Para yatıranlar yandı! mask
Yargıtay'dan flaş IBAN kararı: Para yatıranlar yandı!
Ankara'da simit zamlarına son noktayı koydu: Zam iptal edildi! mask
Ankara'da simit zamlarına son noktayı koydu: Zam iptal edildi!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber