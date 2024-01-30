Benzin ve motorine bir zam daha: İlk kez 43 lirayı aşacak

Akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü artışlar devam ediyor. Yüksek enflasyon, vergi artışları ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, motorin fiyatlarına yeni bir zam daha getirdi. Gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 38 kuruş zam yapıldı. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da 42,32 TL'ye, İzmir'de ise 42,58 TL'ye yükseldi.
24 SAAT GEÇMEDEN MOTORİNE BİR ZAM DAHA
Halktv'de yer alan habere göre; ancak bu artışlarla sınırlı kalmadı. 24 saat içinde ikinci bir zam haberi geldi. Gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 40 kuruş daha zam yapılacak. Böylece motorin litresi 44 lirayı aşmış olacak. Mazot fiyatları, tarihinde ilk defa 43 liranın üzerine çıkacak.
BENZİNE DE 2 LİRALIK ZAM
Ayrıca, benzine de bu gece itibarıyla 2 TL civarında bir zam öngörülüyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini artırmaya devam ediyor.
Kaynak: Halktv
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.