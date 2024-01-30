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Nişan tamam sıra düğünde

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Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) üyesi olan Haberci Medya Yazı İşleri Müdürü Berker Pakna, Finans Direktörü Gözde Çelikol ile nişanlandı

Nişan tamam sıra düğünde mask
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SEBAHAT ve Ayhan Çelikol çiftinin özel bir firmada Finans Direktörü olarak görev yapan kızları Gözde Çelikol ile merhum Ali Pakna ve Nimet Pakna'nın gazeteci ve öğretmen oğulları Berker Pakna, aile arasında yapılan şık bir nişan merasimi ile evlilik yolunda ilk adımı attılar.
Her iki ailenin de yakınları törende hazır bulunurken, genç çiftin mutlulukları ise gözlerine yansıdı. Çiftin nişan yüzüklerini ise gelin adayı Gözde Çelikol'un amcası Kemal Çelikol taktı. Alanya'da sivri kalemi ile tanınan damat adayı Berker Pakna evlilik yolunda ilk adımı atarken, davetliler çiftin bu özel gününde mutluluklarına ortak oldular. Nişan sonunda davetlilerin tebriklerini kabul eden Gözde ve Berker, daha sonra bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Öte yandan damat Berker Pakna nişan töreninde lacivert bir takım elbise tercih ederken, gelin Gözde Çelikol ise taş işlemeli elbisesi ile oldukça şıktı. Uzaktan ve yakından tebriklerini ileten herkese teşekkür eden genç çift, düğünü de yaz aylarında yapmayı planladıklarını söylediler. Cemali AYDINOĞLU

# sonra, Alanya, aile, genç

30 Oca 2024 - 09:30 - Magazin

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