Nişan tamam sıra düğünde

SEBAHAT ve Ayhan Çelikol çiftinin özel bir firmada Finans Direktörü olarak görev yapan kızları Gözde Çelikol ile merhum Ali Pakna ve Nimet Pakna'nın gazeteci ve öğretmen oğulları Berker Pakna, aile arasında yapılan şık bir nişan merasimi ile evlilik yolunda ilk adımı attılar.
Her iki ailenin de yakınları törende hazır bulunurken, genç çiftin mutlulukları ise gözlerine yansıdı. Çiftin nişan yüzüklerini ise gelin adayı Gözde Çelikol'un amcası Kemal Çelikol taktı. Alanya'da sivri kalemi ile tanınan damat adayı Berker Pakna evlilik yolunda ilk adımı atarken, davetliler çiftin bu özel gününde mutluluklarına ortak oldular. Nişan sonunda davetlilerin tebriklerini kabul eden Gözde ve Berker, daha sonra bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Öte yandan damat Berker Pakna nişan töreninde lacivert bir takım elbise tercih ederken, gelin Gözde Çelikol ise taş işlemeli elbisesi ile oldukça şıktı. Uzaktan ve yakından tebriklerini ileten herkese teşekkür eden genç çift, düğünü de yaz aylarında yapmayı planladıklarını söylediler. Cemali AYDINOĞLU
SEBAHAT ve Ayhan Çelikol çiftinin özel bir firmada Finans Direktörü olarak görev yapan kızları Gözde Çelikol ile merhum Ali Pakna ve Nimet Pakna'nın gazeteci ve öğretmen oğulları Berker Pakna, aile arasında yapılan şık bir nişan merasimi ile evlilik yolunda ilk adımı attılar.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.