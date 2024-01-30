CHP'nin İzmir adayı belli oldu

Yerel seçimler yaklaşırken partiler adaylarını belirlemeye devam ediyor. CHP MYK’si, iki gün süren İzmir’de aday belirleme maratonunu tamamladı. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde görüştüğü İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı ve halihazırda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük." dedi.

CHP Parti Meclisi ise Cemil Tugay'ın adaylığını onayladı.

MYK toplantısında İzmir’in ilçelerinin belediye başkan adayları da belirlendi ve PM oylamasına sunuldu.

Çeşme için ise Lal Denizli’nin ismi kararlaştırıldı. Lal Denizli, İzmir’in Altay kulübünün efsanesi olduğu futbolculuk döneminin ardından Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş’ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli’nin kızı.

PM kararına göre CHP’nin İzmir ilçe adayları da şöyle oldu:

Selçuk- Filiz Şengel Ceritoğlu

Çeşme - Lal Denizli

Aliağa - Çağatay Güç

Beydağ- Şakir Başaran

Foça - Saniye Bora Fıçı

Karabağlar - Emine Helil İnay Kınay

Karaburun - Nurşen Balcı

Karşıyaka - Behice Yıldız İşçimenler Ünsal

Kemalpaşa - Mehmet Türkmen

Menderes - İlkay Çiçek

Balçova - Onur Yiğit

Bayraklı- İrfan Önal

Bayındır – Davut Akarsu

Bornova: Ömer Eşki

Buca: Görkem Duman

Dikili: Adil Kırgöz

Gaziemir: Ünal Işık

Güzelbahçe - Mustafa Günay

Kınık - Sema Bodur

Seferihisar - İsmail Yetişkin

Narlıdere - Erman Uzun

Konak - Nilüfer Çınarlı Mutlu

Ödemiş - Mustafa Turan

Urla - Selçuk Balkan

Bergama - Tanju Çelik

Çiğli: Anıl Feroğlu

Kiraz: Nasuh Coşkun