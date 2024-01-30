CHP'nin İzmir adayı belli oldu

Yerel seçimler yaklaşırken partiler adaylarını belirlemeye devam ediyor. CHP MYK’si, iki gün süren İzmir’de aday belirleme maratonunu tamamladı. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde görüştüğü İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı ve halihazırda Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a "İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığınızı uygun gördük." dedi.
CHP Parti Meclisi ise Cemil Tugay'ın adaylığını onayladı.
MYK toplantısında İzmir’in ilçelerinin belediye başkan adayları da belirlendi ve PM oylamasına sunuldu.
Çeşme için ise Lal Denizli’nin ismi kararlaştırıldı. Lal Denizli, İzmir’in Altay kulübünün efsanesi olduğu futbolculuk döneminin ardından Milli Futbol Takımı’nın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş’ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli’nin kızı.
PM kararına göre CHP’nin İzmir ilçe adayları da şöyle oldu:
Selçuk- Filiz Şengel Ceritoğlu
Çeşme - Lal Denizli
Aliağa - Çağatay Güç
Beydağ- Şakir Başaran
Foça - Saniye Bora Fıçı
Karabağlar - Emine Helil İnay Kınay
Karaburun - Nurşen Balcı
Karşıyaka - Behice Yıldız İşçimenler Ünsal
Kemalpaşa - Mehmet Türkmen
Menderes - İlkay Çiçek
Balçova - Onur Yiğit
Bayraklı- İrfan Önal
Bayındır – Davut Akarsu
Bornova: Ömer Eşki
Buca: Görkem Duman
Dikili: Adil Kırgöz
Gaziemir: Ünal Işık
Güzelbahçe - Mustafa Günay
Kınık - Sema Bodur
Seferihisar - İsmail Yetişkin
Narlıdere - Erman Uzun
Konak - Nilüfer Çınarlı Mutlu
Ödemiş - Mustafa Turan
Urla - Selçuk Balkan
Bergama - Tanju Çelik
Çiğli: Anıl Feroğlu
Kiraz: Nasuh Coşkun
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.