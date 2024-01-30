Avokado içinde uyuşturucu ticareti! Polis şaşkına döndü

İspanya'daki uyuşturucu kaçakçılarının polislerden gizlenmek için bulduğu yöntem, ekiplerin gözünden kaçmadı. Avokadoların kenarları muntazam bir şekilde ikiye bölündükten sonra çekirdeği açıldı. Bu çekirdeklerin içinde avokadolar yerleştirildi. Kolilerde satışa gönderilen o avokadoları görenler markete götürüldüğünü zannetti.

Polis ekiplerinin gözünden kaçmayan detaylar sayesinde şüphelenilen avokadolar tek tek incelendi. Polisler ikiye böldüğü avokadoların daha önceden muntazam şekilde ayrıldığını ve içindeki çekirdeğin çıkarıldığını gördü. Çekirdeğin içine nasıl sokulduğu anlaşılamayan o uyuşturucu kaçakçılığı görenleri şaşkına çevirdi.