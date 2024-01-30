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Teknoloji tarihinde bir devrim: İlk kez insan beynine çip takıldı

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Geçtiğimiz yıl, beyin çipi projesini insanlar üzerinde denemek için onay alan Elon Musk, sahibi olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink'in, ilk kez bir insana beyin çipi yerleştirdiğini açıkladı.

Teknoloji tarihinde bir devrim: İlk kez insan beynine çip takıldı mask
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ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını aktardı.

İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etti.

İLK ÜRÜN: TELEPATİ

Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünü sağladığını aktardı.

İlk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını kaydeden Musk, "Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL İNSAN DENEYLERİ İÇİN ONAY ALMIŞTI

Neuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

# ifade, Sosyal

30 Oca 2024 - 08:52 - Gündem

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