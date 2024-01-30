- Asayiş

Binada yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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ANTALYA'da iki katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3’ü çocuk 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Binada yangın çıktı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı mask
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Yangın saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Mahallesi Yüce Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın giriş katında çıktı. Mustafa Özkoç'a ait dairede sobanın devrilmesinden kaynaklı çıkan yangın üst katlara da sıçrayınca binada mahsur kalanlar oldu. Yangını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdiveniyle tahliye etmek için harekete geçti. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kundaktaki bebek ile 2 çocuk ve 3 yetişkine sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

'EVİM YANIYOR DİYE BAĞRIŞMALAR DUYDUM'  

Yangına tanık olan Mehmet Nuri Ayan (24), “Sahibi ‘evim yanıyor’ diye bağırdı, duydum. Hemen koştum, baktım yangın çıkıyor. Odada soba devrilmiş galiba. Abilerle beraber yan siteden hortum bulmaya çalıştık. Kendi imkanlarımızla camları kırarak, içeriye su attık. 4- 5 kişiyle biz söndürdük. O kadar kalabalığın içinde 4- 5 kişi söndürdük. Kimse el uzatmadı. Ancak izliyorlar. Bir yaralı falan bir şey yok. Allah'tan can kaybı yok çok şükür” dedi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Maddi hasar meydana yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

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30 Oca 2024 - 06:26 DHA Antalya- Asayiş

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