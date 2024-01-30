- Asayiş

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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ANTALYA’da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Rıza Kaya (49) hayatını kaybederken, otomobildeki anne ve oğlu ağır yaralandı.

Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı mask
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Kaza, saat 18.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet A. (29)yönetimindeki 07 AAT 197 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Rıza Kaya idaresindeki 07 YU 682 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar ile kaza bölgesine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir başka kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazada motor bölümü hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan sürücü Mehmet A. ve annesi Emine A. ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılırken, çarpışma sonrası şarampole kayan kamyonetin ön kısmında sıkışan sürücü Rıza Kaya (49) ise hayatını kaybetti. Kaya’nın cansız bedeni, sıkıştığı kamyonetten çıkarılmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazadan sonra kullanılamaz hale gelen kamyonet ve otomobil çekici yardımıyla götürüldükten sonra yol trafiğe açıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

 

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30 Oca 2024 - 06:26 DHA Antalya- Asayiş

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