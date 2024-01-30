Çığ düştü, yol açma çalışmasında boşluğa yuvarlanan personel yaralandı

Türkiye'nin çığ tehlikesi konusunda riskli bölgelerin başında bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde Yüksekova-Dağlıca Karayoluna çığ düştü. Yüksek kesimden kopan kar kütlesi karayolunu ulaşıma kapattı. Bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yaptığı sırada ekip şefi Harun Kandaş, 10 metre yükseklikten boşluğa düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kandaş'ın sağ ayağında 3 kırık olduğu tespit edildi. Kandaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.