Ankara'da simit zamlarına son noktayı koydu: Zam iptal edildi!

Ankara'da simit fiyatlarıyla ilgili yapılan açıklamalar kafaları karıştırırken son noktayı Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş koydu. İşte Ankara'daki son fiyat tarifesi...

"GÜCÜMÜZ YETTİĞİNCE DEVAM EDECEĞİZ"



Başkan Delibaş konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada "Cuma günü Ankara simidinin satış fiyatının 10 liradan 15 liraya çıkmasına karar vermiştik. Daha sonra bir değerlendirme yaptık ve 15 liralık fiyatın yüksek olduğuna karar verdik. Bugün itibarıyla da zammın iptali kararını aldık. Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek. Gücümüz yettiğince de 10 liradan satmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu açıklama sonrasında Ankara'da simide yapılan zammın iptal edildiği ve eski fiyat tarifesinin geçerli olacağı netleşmiş oldu.

Kaynak: Haber MERKEZİ