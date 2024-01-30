- Ekonomi

Ankara'da simit zamlarına son noktayı koydu: Zam iptal edildi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da simit fiyatlarına zam gelmiş ve simitin tanesi 15 TL'ye çıkmıştı. Yapılan zamlara peş peşe tepki gelirken bugün Ankara'da simit tarifesi yine değişti. İşte Ankara'daki güncel simit fiyatları...

Ankara'da simit zamlarına son noktayı koydu: Zam iptal edildi! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara'da simit fiyatlarıyla ilgili yapılan açıklamalar kafaları karıştırırken son noktayı Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş koydu. İşte Ankara'daki son fiyat tarifesi...

"GÜCÜMÜZ YETTİĞİNCE DEVAM EDECEĞİZ"


Başkan Delibaş konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada "Cuma günü Ankara simidinin satış fiyatının 10 liradan 15 liraya çıkmasına karar vermiştik. Daha sonra bir değerlendirme yaptık ve 15 liralık fiyatın yüksek olduğuna karar verdik. Bugün itibarıyla da zammın iptali kararını aldık. Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek. Gücümüz yettiğince de 10 liradan satmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu açıklama sonrasında Ankara'da simide yapılan zammın iptal edildiği ve eski fiyat tarifesinin geçerli olacağı netleşmiş oldu.

Kaynak: Haber MERKEZİ

# fiyat, günü, Yüksek, Son, devam, başkan, ilgili, sonra

30 Oca 2024 - 05:52 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Antalya ve Alanya'da mutfak tüpüne büyük zam: Ocak söndürür mask
Antalya ve Alanya'da mutfak tüpüne büyük zam: Ocak söndürür
Akaryakıta okkalı zam: Bu gece rekor kıracak mask
Akaryakıta okkalı zam: Bu gece rekor kıracak
Kredi kartı sahiplerine kötü haber: Her an kapanabilir mask
Kredi kartı sahiplerine kötü haber: Her an kapanabilir
Benzin ve motorine bir zam daha: İlk kez 43 lirayı aşacak mask
Benzin ve motorine bir zam daha: İlk kez 43 lirayı aşacak
Yargıtay'dan flaş IBAN kararı: Para yatıranlar yandı! mask
Yargıtay'dan flaş IBAN kararı: Para yatıranlar yandı!
Ankara'da simit zamlarına son noktayı koydu: Zam iptal edildi! mask
Ankara'da simit zamlarına son noktayı koydu: Zam iptal edildi!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber