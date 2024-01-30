- Ekonomi

Zeytin yağından sonra ona da ateş düştü: Yanına yaklaşılmıyor!

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Maaşlara yapılan zamların ardından marketlerde etiketler de değişmeye devam ediyor. Son olarak ise zeytinyağından sonra zeytine de zam geldi ve bu zamların ardından artık kimse yiyemeyecek. İşte, marketlerdeki etiket değişikliğinin detayları…

Zeytin yağından sonra ona da ateş düştü: Yanına yaklaşılmıyor! mask
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Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlar derken marketlerin fırsatçılık oyunu da başladı. Öyle ki raflarda etiketler bir türlü sabit kalmıyor. Maaşlara yapılan zammı değerlendiren marketler peynirden deterjana, undan süte birçok üründe etiketi değiştirdi.

BİR GÜNDE 60 LİRA ZAM


Cuma günü bir zincir market 700 ürünün etiketini değiştirmişti. Aradan daha üç gün geçmeden market etiketlerle yine oynadı. Show Haber’in aktardığına göre, market zamlarından temizlik ürünlerine de nasibini aldı. Öyle ki 6 kiloluk toz deterjanın 298 TL 90 Kuruş olan fiyatı 359 TL 50 kuruşa çıktı.

Marketler ve firmalar tarafından öncede 3 ayda bir uygulanan zamlar şimdi haftalık hatta günlük uygulanıyor.

ZEYTİNİN TANESİ 1 LİRAYI AŞTI


FOX Haber’in fiyat artışlarına dikkat çektiği haberde ise zeytinin tanesinin 1 lirayı aştığı ortaya çıktı. Bir vatandaş 2 yıl önce 49 TL’ye aldığı zeytini şuan 289 TL’ye aldığını ifade etti. Bu kapsamda siyah zeytinin fiyatı 2 yıl içinde yaklaşık 5 kat artmış oldu.

Zeytin fiyatları 269 TL’den başlayan bir zincir markette 10 zeytin alındığı zaman fiyatı 13 TL oluyor. Zeytin kadar diğer kahvaltılık ürünlerin de fiyatı ateş pahası

Kaynak: Haber MERKEZİ

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30 Oca 2024 - 05:00 - Ekonomi

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