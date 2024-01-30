Bankalarda kredi notu güncellendi: Uzman isim yatırımcıları 'Bunu asla yapmayın' diye uyardı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi. Bu değerlendirmenin ardından finans uzmanı Özgür Demirtaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kararın son derece doğru olduğunu söyleyen Özgür Demirtaş, "Ülke notunun da bir kademe daha yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Borsa da çok ucuz kaldı. Bunun düzelmesi için CDS dışı risk priminin düşmeye başlaması gerekiyor. Başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"HER ŞEYİNİZİ TEK BİR ENSTRÜMANA YATIRMAYIN"



Paylaşımının devamında Özgür Demirtaş, "Faizler yükselince indirgeme oranları yükseliyor. Ayrıca alternatif yatırım araçları çıkıyor. Her şeyinizi tek bir enstrümana yatırmayın hiçbir zaman. Borsa İstanbul Ucuz. Ama niye ucuz diye sormak lazım: Ucuz çünkü risk primi yüksek. Niye yüksek diye sormak lazım? Çünkü geçmişte faizlerin indirilmesi sistemi allak bullak etti" uyarısında bulundu.



"İYİ BİR HABER VAR"



Merkez Bankası'nın geçtiğimiz yıl yaptığı faiz indirimlerini hatırlatan Özgür Demirtaş, "Geçmişte faizler aşırı derecede indirilince bugün aynı aşırılıkta artmak zorunda kaldı. İyi bir haber var. O da Moody's şirket not artırımlarının gelmesi. Ben bu artırımları doğru buluyorum. Borsaya pozitif yansımasını umuyorum. Ama uzun vadede Türk şirketlerinin dolar bazında değerlenmesi için, merkez bankasının doğru politikalarına devam etmesi, jeopolitik risklerin düşmesi, yapısal reformlara başlanması, Merkez Bankası'nın o veya bu şekilde haftada bir magazin sayfalarına konu olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.



Tele1'de yer alan habere göre, Özgür Demirtaş açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Yabancı yatırımcı o zaman gelecektir. Peki, Merkez Bankası'nın doğru politikalara devam edeceğini düşünüyor muyum? Evet düşünüyorum (daha doğrusu umuyorum). Magazinsel konularında hızlıca çözüleceğini düşünüyorum.

Yapısal reformlar konusunda biraz daha kötümserim. Ama orada da umudu yitirmemek lazım. Merkez Bankası şu ana kadar üstüne düşeni yaptı. 6 ay daha disiplini koruması lazım. En önemlisi magazine konu olmaması lazım.



Mali Politikalarında Merkez Bankasını destekleyici konuma gelmesi şart. Yani bu bir takım oyunu. Yatırımlarınızı her zaman uzun vadeli düşünün (Hangi araca yatırımınız olursa olsun). Eğer bir yatırımı uzun vadeli düşünemiyorsanız, kısa vadede ben herkesin bilmediği neyi biliyorum da bu işe giriyorum diye kendinize sormayı ihmal etmeyin.

Türkiye'nin risk priminin düşmesini, Türk şirketlerinin hak ettiği değeri bulmasını can-ı gönülden diliyorum. Tabii bunun olması için bugünden yarına olacak şeyler değil, 3-5 yıllık planlamalar önemli.

Kaynak: Haber MERKEZİ