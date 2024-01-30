İstanbul seferi

TRENDYOL Süper Lig'de üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Corendon Alanyaspor, son olarak Pendikspor'u ağırladığı maçtan 1 puanla ayrılarak 27 puana yükseldi. Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisini Başakşehir deplasmanında kaybeden turuncu yeşilli takım, son oynadığı 3 maçta 5 puan toplayarka 3 maçlık yeni bir yenilmezlik serisi yakaladı. Alanyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'ya, 25. haftasında da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Üst üste 2 deplasmanda oynayacak olan Fatih Tekke'nin talebeleri, yenilmezlik serisini Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında da sürdürmeyi hedefliyor. Alanyaspor, iki haftalık İstanbul seferinin ardından 26. hafta maçında Adana Demirspor'u Alanya'da ağırlayacak. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.