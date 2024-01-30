Alanya'da 'Osman Özçelik' günü geldi

Bugün saat 12.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde yapılacak tanıtım toplantısına tüm Alanya halkını davet eden Osman Özçelik "Başlıyoruz ve başaracağız. Hedefimiz Alanya'yı doğru yönetmek ve Alanya'ya hizmet etmek. Alanya halkının doğru ve dürüst yönetim anlayışı istediğini biliyoruz ve bunun için yola çıktık. Çıktığımız yolda başarılı olacağımıza sonuna kadar inanıyoruz" dedi.

Alanya Kültür Merkezi'nde yapılacak tanıtım toplantısına CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, bölge milletvekilleri ve bazı belediye başkanları da katılacak. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ