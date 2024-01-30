Alanya'da 'Osman Özçelik' günü geldi

Bugün saat 12.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde yapılacak tanıtım toplantısına tüm Alanya halkını davet eden Osman Özçelik "Başlıyoruz ve başaracağız. Hedefimiz Alanya'yı doğru yönetmek ve Alanya'ya hizmet etmek. Alanya halkının doğru ve dürüst yönetim anlayışı istediğini biliyoruz ve bunun için yola çıktık. Çıktığımız yolda başarılı olacağımıza sonuna kadar inanıyoruz" dedi.
Alanya Kültür Merkezi'nde yapılacak tanıtım toplantısına CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, bölge milletvekilleri ve bazı belediye başkanları da katılacak. ( Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber MERKEZİ
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.