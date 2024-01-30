30 Oca 2024 - 03:44- Gündem G:

Start baba ocağından

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel, seçim kampanyasının startını baba ocağı Kestel'den verecek

Start baba ocağından mask
ABONE OL Google News Sayfamız

31 MART'TA yapılacak yerel seçimler öncesinde adaylar seçim kampanyalarının startını vermeye başladı. İki dönemdir Alanya Belediye Başkanı olarak görev yapan ve üçüncü dönem için yeniden Cumhur İttifakı Adayı olarak sahaya çıkan Adem Murat Yücel, seçim kampanyasının startını baba ocağı Kestel Mahallesi'nden verecek.


BAŞKAN YÜCEL'DEN DAVET


Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 1 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da Kestel Düğün Salonu'nda düzenlenecek halk buluşmasıyla vereceği seçim startına Yeni Alanya aracılığı ile tüm Alanya halkını davet etti. Geniş bir katılımın olması beklenen toplantıda yeni projelerini ve hedeflerini de anlatacak olan Adem Murat Yücel, "Tüm halkımızı bayram havasında geçecek toplantımıza bekliyorum" dedi. (İbrahim İPBÜKER)

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Saat, başkan, Belediye, Alanya, günü, seçim, Mart

30 Oca 2024 - 03:44 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Boşanma aşamasındaydılar! Eşini boğarak öldürdü mask
Boşanma aşamasındaydılar! Eşini boğarak öldürdü
Son dakika! Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü mask
Son dakika! Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
Alanya’da polis esnaf ve vatandaşları bilgilendirildi mask
Alanya’da polis esnaf ve vatandaşları bilgilendirildi
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı mask
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
İş insanı Hakan Cengiz'e silahlı saldırı gerçekleştirildi! mask
İş insanı Hakan Cengiz'e silahlı saldırı gerçekleştirildi!
Kömür ocağında göçük yaşandı: 1 işçi mahsur mask
Kömür ocağında göçük yaşandı: 1 işçi mahsur
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber