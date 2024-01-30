Start baba ocağından

31 MART'TA yapılacak yerel seçimler öncesinde adaylar seçim kampanyalarının startını vermeye başladı. İki dönemdir Alanya Belediye Başkanı olarak görev yapan ve üçüncü dönem için yeniden Cumhur İttifakı Adayı olarak sahaya çıkan Adem Murat Yücel, seçim kampanyasının startını baba ocağı Kestel Mahallesi'nden verecek.
BAŞKAN YÜCEL'DEN DAVET
Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 1 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da Kestel Düğün Salonu'nda düzenlenecek halk buluşmasıyla vereceği seçim startına Yeni Alanya aracılığı ile tüm Alanya halkını davet etti. Geniş bir katılımın olması beklenen toplantıda yeni projelerini ve hedeflerini de anlatacak olan Adem Murat Yücel, "Tüm halkımızı bayram havasında geçecek toplantımıza bekliyorum" dedi. (İbrahim İPBÜKER)
Kaynak: Haber MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.